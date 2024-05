Dankzij Huubs slimme stokje vallen ouderen niet meer uit hun scootmobiel

Als je je sleutels laat vallen, raap je die gewoon op. Maar niet als je in een scootmobiel zit. Dat merkte Huub Peeters (88) uit Rijen toen een medebewoner van zijn seniorencomplex uit zijn scootmobiel viel in een poging zijn sleutels op te rapen. “Daar zat hij, op de grond”, herinnert hij zich. En Huub dacht meteen 'daar moeten we iets aan doen'. Zo gezegd, zo gedaan: Huub bedacht een slimme oplossing.

Een stokje van zo’n 40 centimeter lang, met aan de ene kant een magneet en aan de andere kant een rubberen knopje. Huub demonstreert het door een vork uit de bestekbak te laten vallen. Hij buigt een beetje, gaat met de magneet langs de vork en pakt ‘m zo op.

“Als ik voor in m’n stoel ga zitten, kukel ik zo voorover.”

Veel veiliger zo, weet Huub: “Want mensen hebben toch de neiging spullen van de grond op te rapen en dan vallen ze voorover. Ik kan bijvoorbeeld niet tot de grond komen, want ik heb een heel slechte rug. En als ik voor op m’n stoel ga zitten, kukel ik zo voorover.” Huub liet het niet bij één stokje en ook niet bij een paar. In de werkplaats in zijn seniorenflatje maakte hij eigenhandig honderden stokjes. En hij verkocht ze voor vijf euro per stuk. Totale opbrengst: 2400 euro. Geld dat hij niet voor zichzelf heeft gehouden. Alle stokjes zijn geschilderd in de kleuren blauw en geel en dat is geen toeval. Omdat Huubs vriend Louis Chamuleau Oekraïense vluchtelingen helpt, bedachten ze het plan om met het geld Oekraïense kinderen een dagje uit te bezorgen naar bijvoorbeeld de Beekse Bergen. De kinderen waren er dankbaar voor. Samen met Huub kijkt Louis naar de tekeningen die ze voor hem maakten.

“Je voelt je nuttig, dat je iets doet voor mensen.”