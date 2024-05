Belgen zijn deze zonnige woensdag vrij op de Dag van de Arbeid. Voor Nederlanders zit er niks anders op dan gewoon door te buffelen. Met al die enclaves in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog komt het daar erg nauw waar je woont. We vroegen wat Belgen en Nederlanders daarvan vinden. "We gunnen jullie ook wel wat", lacht een Belg.