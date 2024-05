Abel geeft miniconcert tijdens opening van nieuwe studio Omroep Brabant

De Bredase band Abel heeft woensdagavond de nieuwe bandruimte van Omroep Brabant officieel geopend. De groep, die bekend is van hits als 'Onderweg' en 'Neem me mee', deed dat met heus miniconcert. Abel liet ook de nieuwe single 'Zie jij het ook' horen. Maarten Kortlever van Omroep Brabant radio is erg blij met de nieuwe speelplaats. "En dan zo'n opening! Dit smaakt naar meer. Brabantse artiesten zijn van harte welkom om hier live op te treden", zegt Kortlever.