Chimpansee Wouter overleden na ruzie met soortgenoten in Beekse Bergen

Bij een vechtpartij in de Beekse Bergen is donderdag een chimpansee overleden. Chimpansee Wouter raakte gewond bij een gevecht met zijn groepsgenoten, meldt het park.

"Conflicten zijn niet ongewoon bij chimpansees. Echter, in dit geval waren de fysieke gevolgen dusdanig groot, dat de dierenarts ingeschakeld moest worden," laat het park weten.

De aap werd onder narcose gebracht en de arts probeerde hem te opereren. Tijdens de ingreep stierf de chimpansee echter. Op Facebook stromen de condoleances binnen. Veel mensen halen herinneringen op aan het dier.

Tweede keer

In januari 2023 overleed in het park ook al een andere chimpansee na ruzie met andere apen. Chimpansee Stephan (14) kwam daarbij in een gracht terecht. Enkele bezoekers zagen het gebeuren. De mannetjes en vrouwtjes in het verblijf werden daarna extra in de gaten gehouden.

Een woordvoerder van het park stelde toen nog dat er zelden chimpansees overleden na ruzies.