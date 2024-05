112-nieuws: bliksem verwoest bomen • overval op supermarkt

19.06

In bosgebied Plateaux in Valkenswaard is donderdag een explosief gevonden. De politie is samen met de EOD naar het gebied gekomen om te onderzoeken wat er precies is aangetroffen. Uit het eerste onderzoek blijkt dat het om een vliegtuigbom uit de tweede wereldoorlog gaat. Waarschijnlijk is het een 500-ponder die een meter diep in de grond ligt. Bij het uitgraven kwam er grondwater bij. De EOD gaat een plan maken voor het weghalen van de bom. De omgeving is afgezet voor de veiligheid.