Ouderen seksueel lastiggevallen in zorgcentrum: zo gaat het nu verder

Ouderen met een vorm van dementie werden op hun afdeling van woonzorgcentrum Elisabeth in Breda, geconfronteerd met seksueel grensoverschrijdend gedrag door een ingehuurde zorgmedewerker. Dat vermoedt Surplus, de zorgorganisatie waar Elisabeth onder valt. Er kwamen verschillende meldingen binnen. Inmiddels is er een man (22) aangehouden in België. Die moet worden overgeleverd aan Nederland. Ook is de Inspectie Gezondheidszorg inmiddels een procedure gestart.

De 22-jarige verdachte is vorige week in België aangehouden en zit daar nog vast. Nederland heeft aan België om overlevering van de verdachte gevraagd. Daarna kan de verdachte in ons land worden berecht of eventueel een straf uitzitten.

De Belgische minister van Justitie moet binnen zestig dagen een beslissing nemen over de overlevering van deze verdachte. Maar als die instemt met de overlevering dan moet die beslissing binnen tien dagen worden genomen. De 22-jarige wordt daarna overgedragen aan de Nederlandse justitie.

Surplus heeft na het bekend worden van het seksueel overschrijdend gedrag binnen haar muren aangifte gedaan bij de politie en een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg. De politie is al begonnen met het onderzoek, maar doet daar geen mededelingen over. Dat de man in België is aangehouden en dat er een overleveringsprocedure is gestart, is de enige informatie die bekend is gemaakt.

Ongepast seksueel gedrag

Bij Inspectie Gezondheidszorg heeft Surplus melding gemaakt van ongepast gedrag in het woonzorgcentrum. "Wij starten dan met een standaardprocedure, die kan overigens wel verschillen afhankelijk van de situatie", vertelt Frank Wassenaar, woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg.

In principe betekent dit dat Surplus zélf gaat onderzoeken wat er precies is gebeurd, legt Wassenaar uit. "De inspectie vraagt de zorgverlener om zelf onderzoek te doen. Maar het mag niet zo zijn dat de slager zijn eigen vlees keurt. De inspectie beoordeelt op het eind van de rit het onderzoek van de zorgverlener."

Dan wordt dus bekeken of Surplus hun onderzoek goed heeft uitgevoerd. "We bekijken of het onderzoek goed, volledig en vooral onafhankelijk is gedaan. Ook de lessen die naar aanleiding van het incident zijn geleerd, worden bekeken."

Onafhankelijk

Maar dat Surplus het onderzoek zelf moet organiseren, wil volgens Wassenaar niet zeggen dat hun eigen mensen dat onderzoek ook moeten uitvoeren. "Het kan uitbesteed worden aan een bureau, commissie of universiteit. Een grote instelling kan ook eigen mensen inschakelen, maar die mogen niet betrokken zijn bij de zaak. Een tussenvorm kan zijn dat er een onafhankelijk voorzitter wordt aangesteld."

De inspectie beoordeelt of het onderzoek voldoet aan de eisen. "We kijken ook naar wat er gedaan is om deze situaties in de toekomst te voorkomen. Zo ja, dan is voor ons het onderzoek afgerond. Vervolgens gaat het onderzoek terug naar de zorgverlener. Die kunnen er mee doen wat ze willen, bijvoorbeeld openbaar maken, een samenvatting van maken of beschikbaar stellen aan familieleden en medewerkers."

Een dergelijk onderzoek duurt doorgaans zes weken, maar kan door onderzoeken van politie of het Openbaar Ministerie langer duren.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Seksueel ongepast gedrag met ouderen: medewerker (22) zorgcentrum opgepakt

Zorgmedewerker (22) die ouderen seksueel lastigviel in België gepakt