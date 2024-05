Dodelijke steekpartij legt Elkerliek ziekenhuis even stil uit protest

Twee minuten deed het zorgpersoneel van het Helmondse Elkerliek ziekenhuis donderdagmiddag helemaal niks. Uit protest tegen de toegenomen agressie waar zorgmedewerkers mee te maken krijgen. Directe aanleiding was de dood van een ggz-medewerkster in Heerlen die vorige maand tijdens haar werk werd neergestoken door een patiënt. In het hele land stopte om twee uur het zorgpersoneel met werken. Beroepsorganisatie NU'91 voor zorgpersoneel bedacht deze actie en verwachtte dat tienduizenden medewerkers mee zouden doen.

Wie om twee uur donderdagmiddag het Helmondse ziekenhuis bezocht, kon zien hoe tientallen personeelsleden zich in de centrale hal verzamelden en even stil waren. Na het protest waarbij de gedachten ook gingen naar de doodgestoken ggz-medewerkster en haar nabestaanden, gingen de witte jassen en broeken weer aan de slag. Onderweg deelden ze nog wat eigen ervaringen met geweld.

Pijnlijk

Zo vertelde verpleegkundige Senna Fischer dat ze agressie vaker gezien en meegemaakt heeft op haar afdeling. "Tot aan vechten aan toe, maar dat is uitzonderlijk. Er wordt vooral gescholden en gedreigd. Dat is zo pijnlijk, want we zorgen hier met zoveel liefde voor onze patiënten." Haar collega Hella Tulp, die aanspreekpunt is voor verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis, bevestigt dat er steeds vaker meldingen zijn van agressie. "We moesten ooit met een collega naar de spoedeisende hulp na een fysieke aanval. Veel vaker gaat het over schelden. Dreigen met 'ik weet je te wonen' is ook heel naar en gebeurt." Naast het ziekenhuispersoneel van het Elkerliek deden ook andere organisaties mee aan het protest, zoals de thuiszorg en instellingen voor gehandicapten en natuurlijk de ggz.

Een woordvoerder van NU'91 zei dat er de afgelopen dagen opnieuw allerlei meldingen over agressie tegen zorgmedewerkers zijn binnengekomen. "Dit moet nu snel concreet worden opgepakt." NU'91 ziet al 'beweging' bij werkgevers en in de politiek. Werkgevers verenigd in branchevereniging de Nederlandse ggz steunen het protest ook. Op X steunde zorgminister Conny Helder het protest van de zorgmedewerkers.