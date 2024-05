Politie gaat actie voeren: geen boetes meer voor lichte overtredingen

Politieagenten stoppen vanaf dinsdag 7 mei met bekeuren voor lichte overtredingen. Voor een verlopen apk of wildplassen zullen ze het bonnenboekje dus in hun zak laten. Op deze manier voert de politie actie omdat er nog geen onderhandelingen zijn voor een nieuwe regeling om vervroegd met pensioen te gaan. Ook alle agenten in Brabant doen mee.

De politie gaat in heel het land stoppen met boetes geven voor lichte overtredingen. Al blijven het politieagenten, dus veiligheid staat altijd voorop. "De agent zal per situatie beoordelen of iemand wel of geen bon krijgt. Door rood lopen overdag kan heel gevaarlijk zijn, maar midden in de nacht is het minder gevaarlijk", zegt Maarten Brink van de politievakbond ACP Zeeland West-Brabant. "Het gaat dus om overtredingen die niet direct gevaarlijk zijn. Je kunt hierbij ook denken aan een apk-keuring die is verlopen."

Met de actie hopen de agenten dat Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, met de politie in gesprek gaat. De politie heeft de minister opgeroepen te praten over een nieuwe regeling rond vervroegd met pensioen gaan. "We hebben al eerder twee acties gevoerd in Den Haag, maar het blijft doodstil vanuit de minister. Nu houden we dus een landelijke actie."

Het is voor de politie een belangrijk thema en daarom doet elke eenheid mee. "Politiewerk is mentaal en fysiek zwaar. Je ziet dat agenten niet gezond naar het einde van hun pensioen toe kunnen werken", zegt Brink.

"Politiemensen zijn van huis uit geen actievoerders, maar ze vinden wel dat ze recht hebben om tijdig en betaalbaar te kunnen stoppen met werk. Zeker na zoveel zware dienstjaren." Brink sluit niet uit dat de actie lang gaat duren en dat er misschien nog meer acties gaan komen als er geen reactie vanuit de minister komt.