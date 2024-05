Jongen (15) opgepakt voor in het hoofd steken van 16-jarige

De politie heeft donderdagavond een 15-jarige jongen opgepakt voor de steekpartij op de Tilburgse Heuvel op woensdagavond. Een jongen van 16 kreeg daar bij een vechtpartij een mes in zijn hoofd en arm.

De aanleiding was een vechtpartij buiten tussen een groep jongeren. De 16-jarige werd met een mes in zijn hoofd en arm gestoken. Een politieagent heeft eerste hulp verleend. Ondertussen ging de dader ervandoor.

De politie maakte eerder bekend dat het slachtoffer aanspreekbaar was en aangifte ging doen.

Het mes dat de verdachte gebruikte is gevonden en wordt onderzocht. Of de dader en het slachtoffer elkaar kenden is niet bekend.