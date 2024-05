Jongen die in zijn hoofd werd gestoken is 16 jaar, dader is nog spoorloos

Het slachtoffer dat woensdagavond rond tien uur op de Tilburgse Heuvel gewond raakte bij een steekpartij is een 16-jarige jongen. Volgens de politie is hij aanspreekbaar en doet hij aangifte.

De aanleiding was een vechtpartij buiten tussen een groep jongeren, meldt de politie donderdagochtend. De 16-jarige werd met een mes in zijn hoofd en arm gestoken. Een politieagent heeft eerste hulp verleend.

De jongen werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ondertussen ging de dader ervandoor. Het mes dat hij gebruikte is wel gevonden en wordt onderzocht. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar beelden van het incident en de gevluchte dader.

Of dader en slachtoffer elkaar kenden is niet bekend.

Vlak voor de steekpartij landde een traumahelikopter in de buurt, midden opde kruising van de Spoorlaan met de Heuvelring. Dat was voor een andere melding, een bioscoopbezoeker die onwel was geworden. De helikopter trok veel bekijks.

