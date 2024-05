Bolle Jos vervolgd voor reeks drugstransporten en moordopdracht

De nog voortvluchtige Jos Leijdekkers, beter bekend als 'Bolle Jos', staat vanaf volgende maand terecht voor het opdracht geven voor een liquidatie en zes drugstransporten. Het Openbaar Ministerie bevestigt berichtgeving van het AD daarover.

De moordopdracht was gericht tegen Robin van O., die later terechtstond in de zaak rond de zogeheten martelcontainer in Wouwse Plantage. Van O. overleed in 2022 aan de gevolgen van een melanoom en daardoor is de strafzaak tegen hem stopgezet.

Gouden tip

De politie is al lange tijd op zoek naar Bolle Jos. Hij staat onder meer op de Nationale Opsporingslijst en er is een bedrag van 200.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding.

Het OM meldde begin dit jaar al dat de strafzaak tegen Leijdekkers vanaf 10 juni behandeld wordt, ook als hij dan nog niet is opgepakt.

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

'Politie wilde moeder Bolle Jos bang maken en zei dat leven gevaar liep'

De broer van 'Bolle Jos' werd eind vorige maand opgepakt vanwege witwassen misdaadwinsten