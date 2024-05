Het land zit vol met PFAS en de meeste vervuilde plekken zijn in Brabant

De provincie Brabant onderzoekt bijna negenhonderd plekken die mogelijk vervuild zijn met PFAS. In heel Nederland gaat het om 1600 potentiële PFAS-locaties. Het gaat hierbij vooral om brandweerkazernes en defensieterreinen waar stukken grond vervuild zijn met giftige stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.

PFAS is de verzamelnaam van dit spul. Ze heten ook wel ‘forever chemicals’, omdat ze nauwelijks afbreekbaar zijn in het milieu. Teveel PFAS in een lichaam kan kanker veroorzaken. De cijfers komen uit onderzoek van Pointer, het journalistiek onderzoeksplatform van KRO-NCRV.

In opdracht van het rijk moeten alle provincies voor het einde van het jaar een lijst opstellen met PFAS-locaties. Het doel is om te achterhalen welke stukken grond zijn vervuild met PFAS.

Meeste locaties in Brabant

De provincie Noord-Brabant onderzoekt veruit de meeste PFAS-bronnen (851). Ze doet dit volgens Pointer ook breder dan andere provincies. Waar deze locaties liggen, is niet bekend. De Pointer-studie gaat ervan uit dat dit aantal nog zal stijgen.

Drie provincies konden nog niet vertellen hoeveel plekken zij op het oog hebben. Flevoland heeft de minste locaties die misschien een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Wat is PFAS?

PFAS is water-, vet- en vuilafstotend. Het zit in verschillende producten, zoals smeermiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, blusschuim, antiaanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica.

Ook wordt het gebruikt in de industrie. Om de meest ernstige PFAS-locaties op te ruimen, trekt het rijk 23 miljoen euro per jaar uit (tot 2030).

PFAS wordt gevonden op de meest uiteenlopende plekken. Er is zelfs PFAS aangetroffen in het Brabantse deel van het Biesboschgebied. Dit leidde onlangs tot de oproep om geen eieren bij hobbyboeren te kopen, omdat die teveel PFAS zouden kunnen bevatten.

'Geen groenten uit tuinen'

In 2021 adviseerde het RIVM mensen om geen groenten te eten uit het volkstuincomplex aan de Sluisdijk in Helmond. Er zat te veel PFAS in, afkomstig van het bedrijf Custom Powders in Helmond.

De Gezondheidsraad wil dat de overheid PFAS bij burgers gaat testen. Elf organisaties, waaronder SchipholWatch en brandweervrijwilligers, stellen de Nederlandse staat verantwoordelijk voor de verontreiniging en gezondheidsschade. Zij vinden dat de staat niet aan de zorgplicht voldoet.

Pointer besteedt zaterdagmiddag 4 mei om 14.00 uur bij KRO-NCRV op NPO Radio 1 aandacht aan de PFAS-studie.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Ruzie over afgraven van volkstuintjes met PFAS: 'Onze wereld gaat kapot'