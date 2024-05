De bijzondere afvalmethode van Frans Bauer: kijkers zijn verbaasd

Frans Bauer gaat voor de zoveelste keer de strijd tegen de kilo's aan. In de aflevering van 'De Bauers' van donderdagavond waagt de zanger uit Fijnaart zich wel aan een heel bijzondere afvalmethode. Zo laat hij zich door Mariska insmeren met modder en trekt hij een zilveren astronautenpak aan. Kijkers reageren verbaasd.

Op X wordt Frans onder andere vergeleken met een mummie en een astronaut. Het is een vreemd gezicht. Eerst wikkelt Mariska de zanger in met verband dat in een moddermengsel is gedoopt. Daarna trekt hij een half uur lang een zilveren pak aan. Alles om af te vallen.