Van Jumbo-top naar het beklaagdenbankje: dit gebeurde er met Frits van Eerd

Jarenlang hielp hij Jumbo naar de absolute top, nu wacht hem een gang naar de rechter. Hoe veranderde Frits van Eerd van een gevierd zakenman in een verdachte bij politie? Hoe raakte hij volgens justitie verstrikt in een netwerk van corruptie? En wat heeft het Sesamstraatkartel daar mee te maken? Je ziet het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.

