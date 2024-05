Deze tweeling werd geroemd door Rolling Stone Magazine

Ze noemen zich Clean Pete, de muzikale tweelingzussen Loes en Renée Wijnhoven uit Sambeek hebben die naam al bedacht op de middelbare school. Loes op gitaar en Renée op cello, en zingen natuurlijk, tweestemmig. Zelf maken ze popliedjes, maar hun muzikale interesse is veel breder. Dat blijkt uit 'De Klassieke Revue', waarmee ze op 7 juni ook Eindhoven aandoen. Loes en Renée zijn zondag te gast in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Na de middelbare school gingen de zussen samen naar het conservatorium in Maastricht. Tien jaar geleden debuteerden ze met het album 'Al zeg ik het zelf'.

In 2019 maakten ze een album met kerstliedjes met medewerking van onder andere Stefano Keizers, Lucky Fonz III en Anne Soldaat. Dat album haalde de zesde plaats in de top 10 van de beste kerstalbums van het toonaangevende blad 'Rolling Stone' in de Verenigde Staten. De recensent begreep niets van de Nederlandstalige teksten, maar vond het album geweldig.

'De Klassieke Revue' van Clean Pete is op 7 juni in het Muziekgebouw in Eindhoven. Te gast zijn onder andere het Dudok Quartet, pianist/zanger Ruben Hein en harpspeler Remy van Kesteren.

Verder in KRAAK:

Cyrille Fijnaut was hoogleraar strafrecht en criminologie. Hij reageert op het nieuws dat er in Brabantse drugsmilieu veel minder mensen om het leven worden gebracht, maar dat intimidatie met bijvoorbeeld explosieven juist weer lijkt toe te nemen.

En: Elsbeth Kuysters uit Breda is moeder van Sara die in 2017 op 17-jarige leeftijd een einde aan haar leven maakte. Die dramatische gebeurtenis inspireerde Elsbeth om de Stichting 'Saarisnietgek' op te richten. De Stichting richt zich op de mentale gezondheid van kinderen tussen de 10 en de 12 jaar oud, om te voorkomen dat ze later psychische problemen krijgen.

KRAAK. wordt elke zondag om 12 uur live uitgezonden en daarna herhaald. Het programma is ook terug te kijken via Brabant+.