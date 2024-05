Het kan haast niet meer mis: kampioensfeest van PSV volg je hier

Het kan bijna niet meer misgaan! Met het 25e landskampioenschap van PSV binnen handbereik, maken we ons klaar voor een fantastisch huldigingsfeest dat live te volgen is bij Omroep Brabant TV, online en radio. Zowel zondag na de wedstrijd als maandag bij de officiële huldiging, zijn we er live bij.

Natuurlijk, de ploeg van trainer Peter Bosz moet zondag nog op zijn minst gelijk spelen tegen Sparta, voordat de landstitel definitief binnen is. Maar niemand twijfelt eraan dat dat gaat gebeuren. Ontknoping van de wedstrijd

De ontknoping van de wedstrijd PSV-Sparta is daarom zondag vanaf twee uur live te volgen, online op website en app en op televisie. Daarna zijn we live op Stratumseind, met de trotse, feestende menigte in Eindhoven. Zinderend feest in Eindhoven

Maandag knalt het vreugdefeest door in een zinderend Eindhoven. Vanaf vijf uur 's middags nemen presentatoren Sven de Laet en Björn van der Doelen de kijkers mee tijdens de huldiging, op tv en de website. Ze spreken met trotse spelers op de platte kar en uitzinnige supporters die hun helden toejuichen. Door de roodwit-gekleurde binnenstad gaat het richting het Stadhuisplein, waar de spelers worden gehuldigd en de kampioensbeker wacht. Frank Lammers en Robbie Hageman

Speciale gasten zijn er ook. We spreken met PSV-grootheden René en Willy van de Kerkhof, acteur Frank Lammers, kickbokser Robbie Hageman en acteur/presentator Bas Muijs, allemaal dragen ze hun kluppie een warm hart toe en vieren ze mee. Drie uur lang live meegenieten, natuurlijk bij Omroep Brabant. Zet je tv aan en stem af op ons kanaal of Brabant+, volg alles via de website/app en op de radio.