Hans vindt een bom uit de oorlog maar die blijft voorlopig nog even liggen

Hij gaat al zeker een jaar of tien met zijn metaaldetector op pad, maar wat Hans deze week in Valkenswaard vond, sloeg alles. Een bom uit de Tweede Wereldoorlog. “Ik wist meteen dat het een grote joekel was en dat ik de politie moest waarschuwen.” Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd opgetrommeld. Zij heeft besloten dat het projectiel nog even blijft liggen.

“Ik was woensdag alleen op pad”, vertelt de 53-jarige hobbyzoeker. “Ik ga meestal in de buurt op zoek naar oude dingen. Deze keer wilde ik mijn geluk beproeven in natuurgebied Plateaux, vlak bij de Belgische grens. Al snel stuitte ik op iets hards en rees het vermoeden dat ik een bom had gevonden.” Een dag later kwam hij met een vriend terug. Samen kwamen ze tot de ontdekking dat het wel eens een 500-ponder uit de Tweede Wereldoorlog kon zijn. Een woordvoerder van de EOD bevestigt dit: “Het gaat om een 250 kilo zware Amerikaanse vliegtuigbom. Waarom die tijdens de oorlog is gedropt, weet ik niet.” Het is volgens hem moeilijk te achterhalen of de bom boven het natuurgebied had moeten ontploffen of dat hij als ballast overboord is gegooid.

"De bom ligt een meter onder de grond en staat niet op scherp."

“Maar”, zo voegt hij eraan toe, “het projectiel ligt een meter diep onder de grond en staat niet op scherp. Geen reden om hem met stoom en kokend water te ruimen. Bovendien ligt de bom in een beschermd Natura 2000 gebied en zitten we in het broedseizoen. En daar moeten we ook rekening mee houden. Er worden wel voor de zekerheid stalen rijplaten over de plek gelegd waar de bom ligt.” Ondertussen moet een scenario worden bedacht hoe, wanneer en waar het projectiel onschadelijk gemaakt kan worden. De woordvoerder van de EOD gaat ervan uit dat dit volgende week gaat gebeuren. Volgens hem is er geen gevaar en hij is evenmin bang voor ‘schatgravers’. “De bom komt onder toezicht te staan van boa’s, buitengewone opsporingsambtenaren. En nogmaals: hij staat niet op scherp.” Het gaat ook om een beschermd natuurgebied, waarvoor een toegangsverbod geldt, zo laat een woordvoerder van de gemeente Valkenswaard weten. Het was niet Hans’ eerste interessante vondst uit de Tweede Wereldoorlog. “Een tijdje geleden heb ik dertig Duitse 'EKM Erkennungsmarke' gevonden. Dat zijn van die identiteitsplaatjes, waaraan je kon aflezen tot welke compagnie soldaten behoorden. Ik heb het allemaal verkocht aan iemand uit Eindhoven. Volgens hem waren ze echt en kon hij ook de compagnie achterhalen.”

"Het is vooral de kick dat je weer iets hebt gevonden."