Dierentolk Birgitta 'praat' met dieren die niet lekker in hun vel zitten

Praten tegen je hond, kat of dwerghamster. Een liefkozende 'goed zo, wat ben je toch braaf' of 'ga je mee naar het park?' is voor veel dierenvrienden doodgewoon. Dierentolk Birgitta van Spronsen gaat nog verder: ze voert hele gesprekken met dieren die niet lekker in hun vel zitten, en dat op een non-verbale, intuïtieve manier. Zo vertaalt ze voor baasjes wat er echt in dat koppie omgaat.

Eerst even een korte uitleg. Want hoe werkt dat precies, communiceren met dieren zonder te praten? "Ik neem dingen intuïtief waar, in de vorm van woorden, beelden en geluiden", vertelt Birgitta vanuit haar praktijk in Oeffelt. "Emoties en gevoel komen ook bij me binnen. Het is een soort non-verbale vorm van communicatie, een universele taal."

Als een dier niet blij is, uit zich dat op verschillende manieren. Een hond kan angstig zijn of agressief, een kat plast naast de bak en doet afstandelijk, een paard reageert humeurig of schrikt overal van. Birgitta biedt als dierentolk uitkomst bij gedragsproblemen en angsten.

Het klinkt misschien wat zweverig, maar dat is het absoluut niet, benadrukt ze. "Als er iemand met beide benen op de grond staat, dan ben ik dat wel." Eerder maakte ze carrière in het bedrijfsleven, waar het draait om gedrevenheid en daadkracht. In die tijd had ze zelf vier katten en vijf honden. Omdat ze die beter wilde leren doorgronden, besloot ze zich in het vak van dierentolk te verdiepen.

Dierentolken bestonden in die tijd nog niet in Nederland. Daarom stapte ze op het vliegtuig naar Amerika voor een opleiding. "Ik wilde het leren van iemand die niet zo zweverig was. En eerlijk, ik ben er best sceptisch naartoe gegaan. Pas toen de cursusleider met mijn eigen dieren communiceerde en me dingen vertelde die ze helemaal niet kon weten, was ik om."

De afgelopen 23 jaar hielp Birgitta talloze beestjes op de goede weg. Ze werkt veel met mishandelde of getraumatiseerde dieren. Een hond met medische problemen laat haar weten waar de pijn precies zit en wat hij nodig heeft om die pijn te verlichten. Met die informatie kan het baasje vervolgens naar de dierenarts.

Soms wordt ze gebeld als iemand gaat verhuizen en ze het dier willen voorbereiden op de verhuizing. Of er is een baby op komst, of een nieuwe pup. Stervensbegeleiding doet ze ook.

De band met haar eigen viervoeters is er enorm door versterkt. "Ik kan vooral qua gezondheid meteen inhaken als iets niet zo prettig is. Weet je, dieren zijn vaak zo blij dat er iemand is die naar ze luistert en ze begrijpt."