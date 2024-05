John zit klem in de daklozenopvang: 'Ik wil mijn leven terug'

John is klaar voor een eigen woning, maar moet wachten (Foto: Alice van der Plas) Antoine wil graag na een periode van dakloosheid zijn leven weer oppakken (Foto: Alice van der Plas) Volgende 1/2 John is klaar voor een eigen woning, maar moet wachten (Foto: Alice van der Plas)

Het is een heilige graal voor iedereen die zijn huis kwijt dreigt te raken en niet het geld heeft voor een dure koop- of huurwoning: een urgentieverklaring voor sociale huur. Maar zelfs als je die hebt, moet je soms nog maanden wachten. En het woningtekort helpt niet mee. Antoine en John uit Helmond zitten in een daklozenopvang én hebben een urgentieverklaring. “Maar dan moet die woning er wel eerst zijn.”

Het woningtekort heeft gevolgen voor mensen die in de maatschappelijke opvang wonen en klaar zijn voor een eigen woning. “Het is een ader die dicht is geslibd”, zegt Antoine, die niet met zijn achternaam op internet wil. “Veel mensen hier zouden weg kunnen naar een eigen woning. En mensen die naar de opvang zouden moeten, kunnen niet snel terecht.” Volgens de Stichting Maatschappelijke Opvang in Helmond is het druk in de opvanglocaties. Door het tekort aan woningen, stagneert de doorstroming en moeten mensen dus steeds langer wachten voor een plekje in de opvang. Ondertussen ziet de stichting het aantal daklozen toenemen en zijn dat ook steeds vaker mensen uit een andere doelgroep. Steeds vaker zijn het mensen met een baan, die een koopwoning hadden, getrouwd geweest zijn en kinderen hebben. Bij wie het leven ineens tegenzit. Dat geldt ook voor Antoine en John, die na een scheiding dakloos werden. Antoine had een eigen bedrijf. John werkt in de horeca. “Ik heb het gevoel dat ik hier een plek bezet houd voor mensen die het nodig hebben,” zegt hij.

"Het was een grote teringzooi"

John wil af van het stigma dat daklozen hebben. “Mensen denken aan iemand die drugs gebruikt, maar dat is niet altijd zo. Denk aan de coronacrisis. Ik werk in de horeca en de muziek. Ik ken mensen die in de problemen zijn geraakt, buiten hun schuld om. Het is ze echt overkomen.” John sliep op een camping. Antoine in het bos en in zijn auto op verschillende parkeerplaatsen. Samen met anderen die ook in hun auto sliepen. “We wisselden vaak van plek, omdat we bang waren dat mensen de politie zouden bellen. Ik voelde me heel onveilig. Het was een grote teringzooi.”

"Ik moest vijf maanden wachten en dacht, oh God"

In mei 2023 bereikte Antoine een dieptepunt en klopte aan bij de SMO. “Ik moest 5 maanden wachten op een plek en dacht, oh God. De noodopvang was geen optie. Het rumoer daar, mensen die op straat vechten om een bed omdat er niet genoeg plekken zijn... Het is overleven. Ik neem het ze niet kwalijk.” Toen Antoine uiteindelijk in de opvang terecht kon, staarde hij twee uur lang naar de douche. “Ik kon het niet geloven. Een eigen douche waar ik in kon, wanneer ik maar wilde.” Langzaam begon hij weer het licht te zien. “Ik wil mooie dingen gaan doen. Het opnieuw opstarten van zijn bedrijf is een van de dromen.

"Ik moet weer opstarten, maar het is Windows 95."