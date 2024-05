Laten we maar gewoon met de deur in huis vallen: de Bossche bol is duurder geworden. De cacao-oogst is grotendeels mislukt, waardoor de chocolade duurder is geworden, dus het jasje van onze favoriete slagroombol ook. Natuurlijk een zwarte dag voor Bosschenaren. Zelfs bij opperbol Jan de Groot betaal je nu tien cent extra. Is dit het begin van het einde, of valt dat allemaal wel mee?