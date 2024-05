Brabant kreeg meer natuur erbij de afgelopen jaren: 'Dat is geweldig'

Brabant is een van de weinige provincies in Nederland waar er de afgelopen tien jaar natuur- en bosgebied is bijgekomen. Vaak werden er akkers en graslanden voor opgeofferd, en die zijn er dan ook steeds minder. Het Achtereinds Laag in Waalre is zo'n gebied, dat dankzij Brabants Landschap een dergelijke verandering doormaakte. "Maar ons werk zit er nog lang niet op", aldus boswachter Nick Jeurissen.

Het natuurgebied in Waalre is een van de stukken in Brabant waar deze ontwikkeling de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Volgens het CBS kreeg onze provincie er sinds 2013 netto achttien vierkante kilometer aan natuur en bos bij.

Terwijl hij met zijn laarzen door het drassige Achtereinds Laag loopt, wijst Jeurissen van natuurbeheerder Brabants Landschap naar het gebied. "Daar, tot aan die bosranden, dat is allemaal omgevormd tot natuur. Het was eigenlijk allemaal agrarisch gebied." Het gaat in totaal om zo'n veertig hectare.

Dat dit gebied in Waalre eerst agrarisch was, daar is niets meer van te zien. De metamorfose hier in Waalre is een aantal jaar geleden ingezet en gaat nog altijd door. Jeurissen kan daarvan genieten. "Dat is helemaal geweldig natuurlijk. Zeker als je dit vergelijkt met een aantal jaar geleden. Dit gebied is 180 graden veranderd."

Brabants Landschap heeft laagtes aangebracht waardoor er in nattere periodes water in het gebied blijft staan. "Juist dat water is aantrekkelijk voor heel veel soorten vogels zoals steltlopers, de kievit, eenden maar ook amfibieën profiteren ervan. Nu er meer vegetatie komt, zie je ook andere soorten kikkers komen, zoals de Europese boomkikker."