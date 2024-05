Brand in distributiecentrum wordt steeds groter: 'Zetten alles in'

(foto: SQ Vision). (foto: SQ Vision). (foto: SQ Vision). (foto: SQ Vision). Volgende 1/5

De brand in het distributiecentrum aan de Kanaalstraat in Oss is in de loop van vrijdagavond alleen maar groter geworden. De brandweer heeft grote moeite om het vuur bij het logistieke bedrijf Vice Versa onder controle te krijgen. "Alles wat we hebben, wordt ingezet." De rook is in de wijde omgeving te zien.