Distributiecentrum verwoest, brand is na 28 uur onder controle

1/6 Van het gebouw van distributiecentrum Vice Versa aan de Kanaalstraat in Oss is zaterdagochtend weinig over

Het distributiecentrum Vice Versa aan de Kanaalstraat in Oss is tot de grond toe afgebrand. De brandweer heeft het vuur uiteindelijk gecontroleerd laten uitbranden. Dat meldt de veiligheidsregio Brabant-Noord zaterdagochtend, meer dan een dag nadat de brand begon. De naastgelegen gebouwen zijn gespaard gebleven.

De brandweer is er al sinds halfvijf donderdagnacht aan het blussen. De brand werd in de loop van vrijdagavond alleen maar groter. "Alles wat we hebben, wordt ingezet". zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Hij durfde vrijdagavond laat nog niet te zeggen hoe snel de vuurzee overmeesterd kan worden. Maar dat er nog niet veel vooruitgang wordt geboekt, was op dat moment al duidelijk. "Het lukt niet zoals we graag zouden willen zien."

Twintig graden onder nul

De brandweer is met verschillende brandweerkorpsen bij het bedrijf in Oss aanwezig, ruim 250 man sterk. Ze proberen met man en macht te blussen, maar kunnen dat niet van binnenuit doen. Het vuur bevindt zich in een grote koelcel van het bedrijf waar het 20 graden onder nul is waardoor brandslangen bevriezen. In het gebouw is het spekglad door bevroren bluswater.

"We kunnen alleen van buitenaf blussen. Dat is veel minder effectief", vertelde de woordvoerder. Ook stonden delen van het gebouw op instorten waardoor brandweerlieden niet van dichtbij konden blussen. De rook was vrijdagavond in de wijde omgeving te zien.

Stoplijnen

De hoop van de brandweer was vrijdagavond dat met het aanbrengen van stoplijnen de brand tot stilstand gebracht zou kunnen worden. "Dan maak je een scheiding op plekken, bijvoorbeeld waar een gebouw ophoudt. Daar probeer je dan de branden te blussen met waterkanonnen om te voorkomen dat het vuur overslaat."

Bewoners van de Vechtstraat en IJsselstraat konden vanwege de rook niet thuis de nacht doorbrengen. Zij bekeken of ze bij familie of vrienden terecht zouden kunnen.. Als dat niet lukte, kregen ze hulp van gemeente Oss om een hotel of andere plek te vinden.

NL-Alert

De rook trok door de wijde omgeving en was onder meer vanaf de A59, in Heesch en zelfs Nijmegen te zien. Aan het begin van de avond werd een NL-Alert gestuurd naar omwonenden.

Er zijn volgens de veiligheidsregio geen schadelijke stoffen vrijgekomen bij de brand. Wel zijn er veel deeltjes van verbrande zonnepanelen de omgeving in gewaaid. Die zijn op zichzelf niet gevaarlijk, maar kunnen wel scherp zijn.

Vee binnenhouden

Omwonenden krijgen het advies om roetdeeltjes in hun tuin niet met de blote handen op te pakken, maar met handschoenen, en hun handen daarna te wassen. Grotere deeltjes moeten worden gemeld bij de gemeente Oss. Daarnaast krijgen hondenbezitters het advies op de passen tijdens het uitlaten van hun hond. "Laat deze geen roetdeeltjes opeten!"

Boeren in de buurt is gevraagd hun vee voorlopig binnen te houden. De dieren kunnen bij het grazen roetdeeltjes binnenkrijgen en dat kan schadelijk zijn.