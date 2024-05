Brand in Oss is in wijde omgeving te zien: zo ziet dat eruit

De grote rookpluimen van de brand bij het logistiek bedrijf Vice Versa aan de Kanaalweg in Oss zijn in de wijde omgeving te zien. Het vuur brak vrijdagochtend rond half vijf uit en is sindsdien nog lang niet onder controle. Een deel van het pand kan instorten. Mensen uit onder meer Nijmegen, Nuland en Herperduin zien de rookpluimen die het vuur veroorzaakt. Bekijk hier de grote rookwolken.

De brand in Oss vanuit Herperduin (foto: Froukje Kersten).

Maasbommel (foto: Nicole Ariens).

Oijen (foto: Stan Spierings).

Oss (foto: Jan Suijs).

Nuland (foto: Stephanie Schuurmans).

De brand vanaf Appeltern (Gelderland) (foto: Leon Thijssen).

Nijmegen (foto: Debby van den Nieuwenhuizen).

Foto: Michael Varik