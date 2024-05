Meest voorbij gereden station wordt elke werkdag wel een keer overgeslagen

Van alle treinstations in Nederland wordt station Tilburg Universiteit het vaakst overgeslagen. In de top tien zijn station Rosmalen en 's-Hertogenbosch Oost de nummers 9 en 10. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de NS. Het overslaan van stations gebeurt bewust en volgens de NS alleen als er zeven minuten vertraging is of meer. "Het is geen populaire maatregel. We doen het alleen als het echt niet anders kan", vertelde woordvoerder Arno Leblanc eerder aan Omroep Brabant.

De meest overgeslagen Brabantse stations in de top 10 van de NOS.

(1) Tilburg Universiteit: 271 keer overgeslagen in 2023, is 0,82% van de geplande stops

(9) Rosmalen: 69 keer overgeslagen in 2023, is 0,31% van de geplande stops

(10) 's-Hertogenbosch Oost: 68 keer overgeslagen in 2023, is 0,30% van de geplande stops

De trein houdt bij zoveel vertraging ander treinverkeer op. "Het is dan kiezen uit twee kwaden. Of je slaat één station over of je moet de trein opheffen. Dan zijn nog veel meer mensen getroffen", legde de woordvoerder van NS toen uit. Een machinist beslist niet op eigen houtje of een trein moet doorrijden, daar zijn afspraken over gemaakt. In het geval van Tilburg Universiteit wordt het station door de verkeersleiding van ProRail overgeslagen als de Sprinter meer dan acht minuten vertraging heeft.

Ongenoegen

Bij de universiteit vinden ze het vervelend dat het station geregeld wordt gepasseerd. Rector magnificus Wim van de Donk schreef eind vorig jaar een brief naar de NS om zijn ongenoegen daarover te uiten. In een reactie liet het vervoersbedrijf weten dat de maatregel alleen wordt genomen als het echt niet anders kan. Tilburg University heeft vooralsnog geen plannen om verdere actie te ondernemen.

De treinomroeper is vaak de boodschapper van het slechte nieuws. Het betekent voor studenten een omweg. De trein rijdt hun eigen universiteit voorbij en vervolgens moeten ze met de bus of een andere trein weer terug reizen. Zo kunnen ze dus twee keer 'genieten' van hetzelfde stukje Tilburg, zo voor hun colleges of tentamens.

De klos

Treinreizigers op de lijn Arnhem-Breda hebben vorig jaar het vaakst te maken gehad met een station dat werd overgeslagen. Het overslaan gebeurt vrijwel alleen bij kleinere stations waar Sprinters stoppen. De NS slaat bijna 2800 keer per jaar een station over, gemiddeld ruim 7,6 keer per dag. Dat komt neer op 0,02 procent van het totale aantal keer dat een trein moet stoppen en dat percentage is vergelijkbaar met de cijfers van tien jaar geleden.

Dat reizigers tussen Arnhem en Tilburg relatief vaak de klos zijn, komt onder meer doordat er op het stuk tussen Nijmegen en Oss minder hard kan worden gereden. Over een lengte van 2 kilometer mag maar 40 kilometer per uur worden gereden in plaats van 140 kilometer per uur.

Daar komt volgens de NS bij dat er in de provincie Noord-Brabant noodgedwongen meer goederentreinen over het spoor gaan. Die nemen normaal gesproken de Betuweroute, maar dat is nu maar beperkt mogelijk doordat in Duitsland aan het spoor wordt gewerkt. Op korte termijn wordt het daar ook niet beter. Volgend jaar zal vanwege die werkzaamheden nog veel meer goederenvervoer over het 'reguliere' spoor moeten. Goederentreinen zijn bovendien minder stipt dan passagierstreinen, waardoor ze relatief vaak vertraging veroorzaken.

