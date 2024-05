Wijkagent waarschuwt voor gevaarlijke vondst, bewerkte spijkers op de weg

Een wijkagent in Lieshout is verbijsterd over de vondst van bewust bewerkte spijkers die zijn gevonden op de straat Beemdkant in dat dorp. Het gaat om zogenoemde krammen, U-vormige gebogen spijkers die je in een houten ondergrond kunt slaan.

In eerste instantie vermoedde de wijkagent dat de krammen van een lading af waren gevallen. "Maar toen kreeg ik een gevonden kram in handen", laat hij weten op Instagram. "Dit is een bewust bewerkte kram. Het lijkt erop dat deze bedoeld is om banden van voertuigen kapot op te laten rijden."

"Ik zie dit als een wapen."