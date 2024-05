PSV kampioen: feest op het veld en op de tribunes

PSV is kampioen en daar twijfelde eigenlijk vooraf niemand aan. Nee, het pakken van de 25ste landstitel was een zekerheidje, zo was de stemming onder de supporters. Het was alleen de vraag hoe hoog de uitslag zou worden. Tegenstander Sparta Rotterdam wilde echter niet meewerken aan een Eindhovens feestje en maakte het PSV behoorlijk lastig. De thuisploeg maakte het laatste half uur het verschil en won met 4-2. En dus is het zondag en maandag groot feest in Eindhoven.

Als de spelersbus van PSV aankomt bij het Philips Stadion worden de spelers toegezongen door honderden supporters. Vooral Luuk de Jong is populair bij de aanhang. Als korte tijd later KNVB-directeur Marianne van Leeuwen arriveert, wil jong en oud graag op de foto met de kampioensschaal. Want ja, die schaal wordt vandaag omhoog gehouden door de PSV-spelers, dat kan bijna niet anders.

Sparta Rotterdam blijkt echter geen trek te hebben in een Eindhovense voetbalshow. De bezoekers zijn niet onder de indruk van de sfeer in het stadion en nemen brutaal na 8 minuten de voorsprong door een krachtig schot van Metinho. De Rotterdammers jagen daarna zelfs op de 0-2 en dat zorgt voor verbaasde reacties bij de Eindhovense supporters. Het valt zelfs stil op de veelal roodgekleurde tribunes.

Geluid vanaf de tribunes

Na een kwartiertje verandert het ongeloof in feest als Jerdy Schouten voor de gelijkmaker zorgt. De 1-1 zorgt zoveel geloof dat het publiek er weer vol achter gaat staan. Het Philips Stadion ontploft als Johan Bakayoko op aangeven van Luuk de Jong de 2-1 binnen schiet. "Ik spring voor Luuk, jij springt voor Luuk", klinkt uit de kelen van duizenden fans.

De heksenketel verdwijnt echter al snel weer als Sparta opnieuw keer scoort, ditmaal is het Olivier Boscagli die ongelukkig in zijn eigen goal kopt. Hoe kan dit nou, is het gevoel wat een beetje overheerst. Dit had een galavoorstelling moeten worden, maar in plaats daarvan is PSV geen schim van de indrukwekkende ploeg die het zo vaak was dit seizoen. Het is stil op de tribunes en dat in een kampioenswedstrijd.

Na een matige eerste helft moet het dan maar in de volgende 45 minuten gebeuren. Maar PSV blijft op het veld tegenvallen. Is het de druk of is het Sparta dat gewoon de juiste tactiek gebruikt om het de koploper zo lastig te maken?

Applaus voor overleden supporter

In de 63ste minuut een indrukwekkend moment, al vindt dat niet plaats op het veld. Supporters klappen voor PSV-fan Gerard Donkers uit Boekel, die afgelopen donderdag op 63-jarige leeftijd overleed.

Vier minuten later is er ook eindelijk weer iets te beleven op de grasmat. Een heerlijk balletje van Joey Veerman komt voor de voeten van Boscagli, die op atletische wijze zorgt voor de Eindhovense voorsprong: 3-2. Vanaf dat moment verandert het Philips Stadion in een heksenketel. Bij het inzetten van 'sta op voor de kampioen' blijft vrijwel niemand op zijn/haar stoel zitten. Als Jordan Teze er ook nog 4-2 van maakt, is er helemaal geen twijfel meer.

Kampioensschalen en fakkels

De stewards delen op tribunes kampioensschalen van karton uit en in de hoek naast het Oostfront worden fakkels afgestoken. Er klinken enkele knallen binnen en buiten wordt volop vuurwerk afgestoken. Het is wachten op het laatste fluitsignaal voordat het feest echt kan losbarsten. De stadionspeaker roept nog op dat het veld betreden ten strengste verboden is. En dan is daar het moment dat de scheidsrechter op zijn fluitje blaast. PSV is kampioen en daar zijn ze in Eindhoven heel erg blij mee.