Supporter PSV mist hand na vergissing tussen cobra en fakkel

Een PSV-supporter heeft zondag zijn hand verloren toen hij dacht een fakkel aan te steken. Die fakkel bleek een cobra en nu mist hij een groot deel van zijn hand.

Op de beelden is te zien hoe een man in PSV-outfit voor het stadion loopt. Er komt wat rook uit zijn hand en dan klinkt een knal. Op de volgende beelden kijkt de man verdwaasd naar zijn hand waar het bloed uit loopt en vrijwel alle vingers ontbreken.

Voor wedstrijd

Het ongeluk gebeurde zondag voordat PSV aan de kampioenswedstrijd begon. Volgens een woordvoerder van de politie raapte de man het vuurwerk van de grond omdat hij dacht dat het een fakkel was. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend.