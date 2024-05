112-nieuws: bakwagen vast onder brug • bestuurder rijdt veel te hard

09.50

Bij een snelheidscontrole van de politie in in de straat Sondervick in Veldhoven heeft zondag een bestuurder 61 kilometer per uur te hard gereden. Op de weg mag 50 worden gereden, maar de bestuurder scheurde er met 111 overheen. Hij reed daarmee het hardst van alle 152 snelheidsovertreders. Op De Run 5300 in Veldhoven controleerde de politie ook op snelheid. Daar bleef de hoogst gemeten snelheid met 75 kilometer per uur beperkter. 47 mensen reden daar te hard. In Waarle werd op dezelfde dag ook op snelheid gecontroleerd. Op de Juliana de Lannoystraat overschreden 119 bestuurders de maximale snelheid.