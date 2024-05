112-nieuws: treinen Oss en Den Bosch rijden weer • kortsluiting stadsbus

17.23

Een leerling van basisschool De Werft in Breda aan de Raaimoeren in Breda is vanmiddag lastiggevallen door een onbekende man. De school heeft daarom een waarschuwingsbrief aan ouders en verzorgers van de leerlingen gestuurd. Die brief is in handen van Omroep Brabant. In april werd ook al een leerling van de school lastiggevallen, mogelijk door dezelfde dader.

Man valt meisje lastig op schoolplein, school waarschuwt ouders