Dit weer wordt het tijdens de huldiging van landskampioen PSV

Supporters van PSV maken zich op voor een groots feest op het Stadhuisplein in Eindhoven maandagmiddag en -avond. Maar ze moeten tijdens de huldiging van de PSV-voetballers, die zich zondag kroonden tot landskampioen, rekening houden met regen. Dat vertelde Raymond Klaassen van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant.

"Vanuit het zuiden komt heel langzaam een storing richting Nederland", vertelde Klaassen. "De zuidelijke provincies gaan daarmee te maken krijgen. Maar het gaat allemaal heel langzaam. Ik denk daarom dat het in de middag nog wel droog zal zijn in het grootste deel van Brabant. Pas ergens aan het begin van de avond komt het regengebied Eindhoven binnenschuiven. Misschien dat het tijdens de huldiging nog droog blijft, maar het feest daarna zal enigszins nat verlopen. Dat is jammer."

De maximumtemperatuur loopt deze maandag op tot 17 of 18 graden en ook 's avonds zal het volgens de weerman niet koud zijn: "Een graad of 14 is het dan en er zal ook niet veel wind staan."