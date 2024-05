Deze mensen hadden de meest memorabele werkdag ooit met uitzicht op PSV

Vergaderen met op de achtergrond scanderende PSV-fans en harde muziek. Het komt zelden voor maar deze maandag had het personeel van SendCloud in Eindhoven de dag van hun leven. Hun kantoor grenst pal aan het Stadhuisplein, mét uitzicht op de huldiging. "De meest memorabele werkdag ooit", vertelt werknemer Christian de Vries.

Oorspronkelijk komt hij uit Rotterdam maar hij is wél PSV-fan, net als de rest van zijn collega's. Zijn werkdag kwam rond elf uur 's ochtends al tot een einde, want toen begon het al te borrelen op het Stadhuisplein. En laat dat nu net het plein zijn waar SendCloud gevestigd is.

"Ik had wat vergaderingen online maar met al die herrie kon ik er amper iets van verstaan. Ik heb maar een beetje meegedaan alsof ik het allemaal kon volgen", zegt De Vries met een lach.

Een van de eigenaren van het bedrijf is PSV-fan Rob van den Heuvel. "Schitterend toch, als je zo je week kunt beginnen! Ja, dit wil je op deze manier meemaken. Dit is toch geweldig zo. En we hebben er zo lang op moeten wachten," zegt hij over de club die voor het laatst in 2018 kampioen werd.

Het vorige kampioenschap zat het bedrijf nog niet op deze toplocatie, toen stond van den Heuvel zelf tussen het publiek.

