112-nieuws: agenten vinden hennepkwekerij • ladingdiefstal in Hazeldonk

Een 35-jarige man is vannacht aangehouden omdat hij de lading van een vrachtwagen aan het stelen was. Dit gebeurde op een parkeerplaats voor vrachtwagens in Hazeldonk. In totaal waren er drie mannen maandag op dinsdag rond twee uur spullen aan het overladen van de ene naar een andere vrachtwagen. Een getuige zag dit gebeuren en tipte de politie. Bij aankomst van de politie renden de dieven uit de trailer en sloegen op de vlucht. De politie heeft een van de drie kunnen aanhouden toen hij over een hek probeerde te klimmen. Hij zit vast voor verder onderzoek. De twee anderen wisten te ontkomen.