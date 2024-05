Grote schoonmaak na PSV-feest: 'Hulptroepen ingeschakeld'

Het feest was mooi en uitbundig, maar de troep die er overbleef na de huldiging van de voetballers van PSV maandagavond was groot. Alles opruimen was dinsdag een flinke klus voor de ingeschakelde schoonmakers.

"Het is een grote puinhoop", vertelt Rick Oudhuizen, terwijl hij zijn veegwagen dinsdagochtend over het Stadhuisplein stuurt. "Het is mijn werk om dit alles schoon te maken. Als het dadelijk weer helemaal netjes is, krijg ik daar een goed gevoel van. Het is wel een hele klus, we zijn nog wel een paar uurtjes bezig hier."

De huldiging maandagavond heeft hij niet bijgewoond. "Dat had ik wel gewild, maar dat is me niet gelukt. Ik was helemaal kapot van het vroege opstaan maandagochtend. Maar ik ben wel voor de tv gaan zitten om het 's avonds live te volgen."