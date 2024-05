Buren voorlopig nog niet terug naar huis na megabrand in distributiecentrum

De buren die vrijdag hun huis moesten verlaten door de enorme brand bij distributiecentrum Vice Versa in Oss kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Het verwoeste pand aan de Kanaalstraat dat direct grenst aan hun achtertuin rookt dinsdag nog steeds en er is gevaar dat het kan instorten.

Eén van de gedupeerde bewoners mag op dinsdag even zijn huis in om de duiven in de achtertuin te verzorgen. "Mijn vader is op leeftijd en hij is nog helemaal in shock van wat er is gebeurd", vertelt zijn dochter. "Gelukkig hebben de duiven het overleefd in de rook. Mijn vader zit nu tijdelijk in een hotel."

Als je door de straat loopt, is er vijf dagen na het uitbreken van de brand nog steeds veel rook, ook hangt er een penetrante lucht. Als je door het hek rond de afgebrande vriesloods kijkt, zie je grote hoeveelheden half verbrande frikandellen en andere vleesproducten.

Sommige buurtbewoners hebben volgens de gemeente Oss onderdak gevonden bij vrienden en familie, maar en zijn ook mensen die tijdelijk in Hotel Nuland zijn ondergebracht. Hoelang ze daar nog moeten blijven weet de woordvoerder van de gemeente niet.

Ingewikkelde blusklus

De brand begon afgelopen vrijdagochtend rond half vijf. Al snel bleek het een ingewikkelde blusklus te zijn, juist omdat het om een vriescel ging. De temperatuur in het pand was min twintig graden, waardoor brandslangen bevroren en de vloer spekglad werd door het bluswater. Tien vriescellen en een paar koelcellen van gingen in vlammen op, net als dertigduizend pallets. In het distributiecentrum lag vlees, groente en ijs.

Bij het bestrijden van de brand werd ook een blusrobot ingezet. Ondanks de inzet van honderden brandweerlieden op zaterdag, duurde het bijna een etmaal om de brand onder controle te krijgen. In de loop van de zaterdag bleek zelfs dat het nablussen nog tot maandag zou duren. Bij de grote brand zijn geen gewonden gevallen.

Bruin bluswater

Dinsdag zijn de opruimwerkzaamheden in volle gang. Nog steeds komt er veel rook uit het complex en er staan verschillende brandweerwagens om alles onder controle te houden. Het terrein waar de brand heeft gewoed is ruim twee hectare groot en overal liggen bergen van met name verbrand vlees na te smeulen.

Ook stroomt er bruin bluswater waar vet op drijft het terrein af. Of er gevaar is voor milieuschade kan de gemeente op dit moment nog niet zeggen, ook is onduidelijk hoelang het opruimen van het immense terrein gaat duren.