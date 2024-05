Ongeloof na dood van man (90) die van zijn fiets werd geduwd: 'Waarom?'

Buurtbewoners reageren dinsdag geschokt op het nieuws dat de man van 90 die vrijdag in Veldhoven van zijn fiets werd geduwd, is overleden. De mensen die horen wat er is gebeurd, spreken er schande van. Ze hebben geen goed woord over voor de 42-jarige man die is aangehouden omdat hij het slachtoffer op de Heemweg van zijn fiets zou hebben geduwd.

Het slachtoffer viel vlak bij Lunchroom The Post van zijn fiets. Medewerkers hebben hem nog opgevangen nadat hij was gevallen. "Hij zat hier voor het restaurant op een bankje en was aanspreekbaar", legt Demi Visser uit. "Een collega heeft nog een glas water gebracht en gezien dat hij heel erg was geschrokken." "De politie is nog binnengeweest, samen met zijn kleinzoon, om te vragen wat er was gebeurd. Alleen hebben wij het niet zien gebeuren helaas", vertelt Demi. "Dat hij is geduwd, vind ik echt vreselijk. Je duwt geen oude man van zijn fiets. Ik zou niet weten waarom je dat zou doen."

"Die man heeft ook het recht om hier te fietsen."