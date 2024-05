Aanvoerder Achilles Veen krijgt hartstilstand: finale tegen Goes gestaakt

De aanvoerder van amateurvoetbalclub Achilles Veen heeft donderdagmiddag in Oisterwijk, tijdens de finale om de districtsbeker tegen Goes, een hartstilstand gekregen. Dit gebeurde rond de 25e minuut. Direct werden een ambulance en een traumahelikopter ingeschakeld. De 26-jarige voetballer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Naar omstandigheden gaat het goed met hem. Het duel is inmiddels definitief gestaakt.

De helikopter landde op het veld van Trinitas in Oisterwijk waar de finale deze Hemelvaartsdag wordt gespeeld. De eindstrijd om de beker in het KNVB-district Zuid I, die om vijf uur was begonnen, werd na het incident stilgelegd. Na overleg met alle partijen werd rond half zeven besloten om het duel definitief te staken. De spelers van Goes waren er op tegen om door te gaan, omdat ze niet wilden juichen bij een eventueel doelpunt. Het is onbekend wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld. Achilles Veen leidde met 2-0 toen de ontmoeting met de Zeeuwse club werd stilgelegd. Michel Smits, penningmeester van Achilles Veen: "Het is toevallig de tweede keer dat we zoiets meemaken. De schrik ziet hier flink in. Twee jaar geleden gebeurde iets vergelijkbaars met onze assistent-trainer."