Ontsnappingsrisico: luchtruim boven PI Vught permanent dicht

Vanwege serieuze veiligheidsrisico's blijft het luchtruim boven de PI Vught permanent gesloten. Dat betekent dat vliegen met drones of andere vliegende objecten verboden blijft. Tot nu toe werd deze periode telkens met een jaar verlengd, het verbod moet nu permanent gaan gelden, zo wil het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het verbod is al sinds 1 juli 2022 van kracht. Dat was de dag dat er forse straffen werden geëist in het Marengo-proces waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. Taghi verblijft in de streng bewaakte Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Volgens de gemeente Vught heeft de sluiting van het luchtruim al geleid 'tot aanmerkelijk minder drones, modelvliegtuigen en luchtballonnen in de omgeving'. Daardoor kunnen de veiligheidsdiensten zich gericht inzetten op echte dreigingen.

De gemeente en het ministerie stellen dat ook de reactietijd op mogelijke dreigingen vanuit de lucht door de maatregel is verbeterd. "Verder zorgt de sluiting van het luchtruim ervoor dat er handhavend opgetreden kan worden, wat een preventieve werking heeft", staat te lezen in een verklaring van de gemeente Vught en het ministerie.

Al sinds halverwege 2020 geldt het gebied rondom de PI, met daarbinnen ook de EBI, als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent bijvoorbeeld dat de politie daar, na opdracht van de officier van justitie, mensen preventief mag fouilleren ook als er geen concrete verdenkingen zijn.



Taghi

Die maatregel werd destijds niet zomaar genomen. In de EBI zit een aantal zeer gevaarlijke gevangen onder wie Ridouan Taghi, de vermeend kopman van de Mocromaffia. Met name sinds zijn komst ligt de gevangenis onder een vergrootglas. Zeker nadat bekend werd dat hij gewelddadige ontsnappingsplannen zou beramen.

In juli 2022 liep de dreiging zo hoog op, dat de Vughtse burgemeester Van de Mortel besloot om een extra maatregel te nemen: het sluiten van het luchtruim boven de PI. Dat moet nu dus permanent worden. De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet hierover nog wel een besluit nemen.

Het verbod geldt in een straal van 3,1 kilometer rond de gevangenis. Vanaf de grond gemeten geldt het verbod tot een hoogte van 450 meter. Daar boven mag wel gevlogen worden.

In deze video krijg je een kijkje achter de schermen van de EBI: