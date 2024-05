Hier mag je voorlopig maar 90 kilometer per uur wanneer de weg nat is

Mogelijk is het je al opgevallen: op diverse plekken langs snelwegen in onze provincie staan borden met daarop een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur. Normaal gesproken mag hier niet harder worden gereden dan 100 kilometer per uur overdag, of 120 of 130 kilometer per uur 's avonds. De snelheidsverlaging geldt alleen wanneer het wegdek nat is.

De maatregel is nodig, omdat de zeventien wegdelen waar de snelheidsverlaging geldt niet stroef genoeg meer zijn. En dat kan de verkeersveiligheid in gevaar brengen. De snelheidsbeperking blijft tot 1 januari volgend jaar. De borden zijn eind vorig jaar al geplaatst, maar de maatregel is niet eerder officieel naar buiten gebracht. Van 100 meter tot 4 kilometer

De tijdelijke snelheidsverlaging in Brabant is doorgevoerd op delen van de snelwegen A2, A4, A17, A27, A58, A59 en A67. In Limburg geldt deze beperking op twee plekken. De stukken weg waarop de snelheid is teruggebracht naar 90 kilometer variëren qua lengte van 100 meter tot 4 kilometer. Als het wegdek er weer picobello bij ligt, worden de borden weggehaald en geldt de gebruikelijke maximumsnelheid weer.

Eén van de nieuwe snelheidsbeperkende borden (foto: Rijkswaterstaat).