Gevel van nieuw theater (een miljoenenproject) brokkelt nu al af

Het nieuwe Theater aan de Parade in Den Bosch is nog maar twee maanden open en er is nu al een probleem: stukken van de gevelbekleding zijn naar beneden gevallen. Hoe dat kan, is woensdag nog niet duidelijk. “Het is vervelend, maar dit soort dingen kunnen gebeuren met zo’n groot project”, reageert theaterdirecteur Alex Kühne.

De hoofdaannemer van het miljoenenproject is woensdagochtend al vroeg in de weer om alle steenstrips van de gevel te verwijderen. Een dag eerder vielen stukken van die gevelbekleding plots naar beneden. Waarom de strips, die met tegellijm op achterliggende platen zijn bevestigd, loslaten is niet bekend. Zodra de aannemer de oorzaak weet, wordt de gevel hersteld.



De directeur van het theater vindt het vervelend, maar het valt volgens hem allemaal wel mee. “We hebben wel meer kleine problemen in zo’n groot nieuw pand. Denk aan een kapotte deur of een machine die het niet doet. Maar dit probleem zit toevallig aan de buitenkant van het pand waardoor het opvalt”, zegt Kühne. En er is volgens hem ook geen sprake van een gevaarlijke situatie. “Het zijn geen echte bakstenen die naar beneden komen vallen en er is geen instortingsgevaar. Er is niemand gewond geraakt en dat zal ook niet gebeuren.” Inmiddels staan er wel hekken voor het gebouw zodat bezoekers niet vlak langs de probleemmuur lopen.

Het pand is afgezet met hekken zodat de aannemer de overige steenstrips kan verwijderen (foto: Megan Hanegraaf).

Het miljoenenproject kende voor het er stond al tegenslag na tegenslag. Omwonenden waren niet blij en de kosten liepen op tot bijna tachtig miljoen euro. “Dit kan er ook nog wel bij”, zegt een mevrouw die stopt om een foto te maken van de kapotte gevel. “Belachelijk dat zoiets kan gebeuren bij een gebouw dat zoveel geld heeft gekost.”

“Ik vrees dat ze de verkeerde lijm hebben gebruikt.”