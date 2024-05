Kwetsbare kinderen stijgen even boven zichzelf uit tijdens Hoogvliegersdag

“Die blik in de ogen van kinderen wanneer ze zelf even piloot mogen zijn, is onbetaalbaar.” Jean-Paul Sablerolle is gek van vliegen. Het wordt voor hem nog mooier wanneer hij zijn passie kan delen met zieke kinderen of kinderen met een beperking. Binnenkort kiest hij weer het luchtruim met zijn favoriete co-piloten tijdens de Hoogvliegersdag op Breda International Airport.

“Voor mij blijft het gewoon Seppe hoor”, lacht Jean-Paul. De sportvlieger uit Steenbergen kan zijn enthousiasme voor het bijzondere evenement op zijn thuishaven nauwelijks onderdrukken. “Het is zo verschrikkelijk gaaf om te mogen doen. Ik beschouw het als een eer. Bovendien vind ik dat je best iets terug mag doen voor de maatschappij wanneer je gezond bent en deze hobby hebt. Maar even voor duidelijkheid: Het gaat hier niet over mij maar over de kinderen.” Jean-Paul kwam twaalf jaar geleden in contact met de Stichting Hoogvliegers. Als eigenaar van een Corvette werd hij gevraagd mee doen aan de Hoogvliegers RunWayRun op Schiphol. Korte tijd later haalde Jean-Paul zijn vliegbrevet. Sindsdien doet hij als piloot mee aan de Hoogvliegersdagen.

"In het vliegtuig zijn ze even niet ziek of los van hun beperking."

Jean-Paul: “Wanneer we op zo’n duizend tot vijftienhonderd voet zitten, laat ik de kinderen zelf een paar bochten maken. Ze mogen ook een stukje klimmen en dalen. Sommigen blijken, zonder dat ze het van zichzelf wisten, echt aanleg te hebben voor het vliegen. In het vliegtuig zijn ze even niet ziek of los van hun beperking”, legt Jean-Paul uit. De vrijwilligers van de Stichting Hoogvliegers geven kinderen in de leeftijd van zes tot en met zeventien jaar een onvergetelijke ervaring waarbij ze even zelf piloot zijn. Daarnaast mogen ze meerijden in bijzondere voertuigen zoals sportauto’s en vrachtwagens. Sinds 2007 deden er al meer dan twaalfduizend kinderen mee aan de Hoogvliegersdagen op verschillende vliegvelden in Nederland. Na afloop krijgen ze allemaal een diploma.

"Terwijl de begeleider op de achterbank wit weg trok, kwamen we niet meer bij van het lachen."

Een vlucht staat bij de vlieger uit Steenbergen nog bijzonder op het netvlies. “Dat was met Henk op Eindhoven Airport. Die kende zijn krachten niet dus toen hij de stick naar achteren trok, schoten we loodrecht omhoog. Zelfs de luchtverkeersleider informeerde bezorgd of alles nog wel goed ging. Terwijl de begeleider op de achterbank wit weg trok, kwamen we niet meer bij van het lachen. Uiteraard houd ik op zo’n moment ondertussen de boel wel goed in de gaten want ook ik wil veilig thuiskomen.” Jean-Paul hoopt tot in lengte van jaren betrokken te kunnen blijven bij het evenement. De Hoogvliegersdag op Breda International Airport (vliegveld Seppe) wordt op 18 mei gehouden.