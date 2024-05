Omar E. reed twee moeders en twee kinderen dood: OM gaat in beroep

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep in de zaak van Omar E. De man uit Roosendaal reed in september 2022 twee moeders en twee kinderen dood in Oud Gastel. E. kreeg onlangs een celstraf van vier jaar, veel lager dan de geëiste acht jaar.

De Roosendaler reed begin september 2022 met hoge snelheid vier mensen dood in Oud Gastel. Een meisje van 9 raakte gewond, maar overleefde als enige de enorme klap. Volgens de officier van justitie was het rijgedrag van Omar E. het best te omschrijven als ‘roekeloos, asociaal en egoïstisch'. “ De rechtbank was het daar eind vorige maand mee eens. Toch viel de straf een stuk lager uit dan geëist. Dat komt volgens de rechtbank omdat justitie Omar E. twee aparte feiten verweet: het doodrijden van vier mensen én het verwonden van het meisje. De rechtbank legde de nabestaanden uitgebreid uit dat justitie hierdoor een hogere straf kon eisen. De rechtbank ziet de doden en gewonde ook wel als twee feiten, maar wel als gevolg van een en hetzelfde ongeluk. Vandaar de lagere straf. Het Openbaar Ministerie legt zich niet neer bij die beoordeling en gaat nu dus in beroep. "Het OM kan zich niet vinden in de motivering van de strafmaat", schrijft het in een persbericht.