De Brabantse Top 100: 'En dan denk ik aan Brabant...' want die staat op 1

Guus Meeuwis is en blijft de onbetwiste nummer één in de jaarlijkse Brabantse Top 100 van Omroep Brabant. Zijn 'Brabant' is door de Brabander opnieuw naar de koppositie gestemd.

De hitlijst wordt dit jaar voor de vierde keer uitgezonden op Omroep Brabant radio. Alle muziek is afkomstig uit onze mooie provincie. Ook dit jaar zijn er weer heel wat wisselingen. Zo staat in de top tien niemand meer op dezelfde plek als vorig jaar, behalve Guus. Zanger Gerard van Maasakkers heeft in de nieuwe lijst het zilver én het brons te pakken. Hij duwt daarmee Jan Biggel naar een vierde plek in de lijst. Sam en Merijn

De hoogste nieuwe binnenkomer is dit jaar in handen van de zingende broers Sam en Merijn uit Geertruidenberg. Hun liedje 'Proost op het leven' deed vorig jaar mee aan het Regio Songfestival. Ze komen dit jaar binnen op plek 38. De Eindhovense DJ La Fuente komt ook nieuw binnen met zijn hit 'I want you'. De lijst is traditioneel te beluisteren op Hemelvaartsdag. De uitzending begint om acht uur donderdagochtend. In tien uur tijd wordt afgeteld naar de nummer één. Wil je de lijst alvast bekijken? Klik dan hier.