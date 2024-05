Gemeente treuzelt te lang met azc, COA begint rechtszaak

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) sleept de gemeente Cranendonck voor de rechter om het niet of te laat nemen van een besluit over het azc in Budel. Volgens het COA heeft de gemeente de wettelijke termijn overschreden over het verlengen van een vergunning.

Het COA wil langer gebruikmaken van het omstreden azc in Budel. Dat zou op 1 juli dichtgaan, omdat dan de vergunning afloopt. Het COA wil het ook daarna gebruiken en vroeg onlangs een nieuwe vergunning aan. Maar een reactie op die aanvraag blijft vooralsnog uit. En dat duurt volgens het COA te lang. "Hoewel we in goed overleg zijn over de toekomst, zijn er ook regels waar we ons aan moeten houden." In het azc in Budel worden nu zo'n 1500 mensen opgevangen. Uit onderzoek van de gemeente bleek dat ruim de helft van de inwoners genoeg heeft van het azc, met name door overlast van de zogenoemde veiligelanders. Dat zijn mensen die nauwelijks kans maken op asiel, omdat ze uit veilige landen komen. Ze zorgen volgens de gemeente voor veel overlast en criminaliteit in en rond Budel en Maarheeze. De bestuursrechter in Den Bosch buigt zich 15 mei over de door het COA aangespannen zaak. Cranendonck reageerde niet direct op een verzoek om een toelichting.