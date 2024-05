Tientallen appartementen aan de Markendaalseweg in Breda zijn woensdagmiddag ontruimd. In de straat is een gaslek. De omgeving is afgezet met linten.

Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden in de straat. Het is niet duidelijk waar het gaslek precies zit. De brandweer, politie en netbeheerder Enexis zijn aanwezig.