Gaslekken en stroomuitval: graafwerkzaamheden zorgen voor miljoenen schade

Schade aan gasleidingen, elektrakabels en lantaarnpalen door graafwerkzaamheden zorgen elk jaar voor miljoenen euro's aan schade in Brabant. Dat blijkt uit cijfers van Enexis. "Niet alle graafwerkzaamheden gaan volgens procedure en dat zorgt voor gevaarlijke situaties", zegt Tim van Ham van Enexis.

Bij bijna zeven procent van de graafwerkzaamheden in onze provincie gaat het mis. Om een voorbeeld te geven van hoe vaak het mis gaat: de laatste twee weken waren er in heel Brabant 33 gaslekken door graafwerkzaamheden. De netbeheerder heeft het aantal graafschades van de afgelopen vier jaar op een rijtje gezet. "We zien vooral graafschade op werkdagen, omdat dat dat de momenten zijn dat er professioneel, en dus niet hobbymatig in de grond gewerkt wordt. Dat is dus ook het moment dat onze kabels of leidingen geraakt worden."

De kosten voor de netbeheerder lopen op tot 3,2 miljoen euro. Alleen in Brabant dus. Die kosten probeert Enexis wel te verhalen op de veroorzaker. "Laat ik voorop stellen dat de financiële schade niet het grootste probleem is bij graafschades. Dat is namelijk de veiligheid", zegt Van Ham namens Enexis. "De directe schade is gemiddeld zo’n 1000 euro. De indirecte schade, bijvoorbeeld door de inzet van brandweer of het ontruimen en dus sluiten van bedrijven, is nog hoger."