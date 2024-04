Gaslek door graafwerkzaamheden: van een ontruiming tot explosie in huis

Graafwerkzaamheden waarbij de gasleiding wordt geraakt, het komt schrikbarend vaak voor in onze provincie. Vorig jaar gebeurde het maar liefst 755 keer, goed voor miljoenen euro's schade. En zo'n gaslek kan voor riskante situaties zorgen, zoals explosies en branden.

In april telden we tot nu toe veertig gaslekken in Brabant, allemaal ontstaan toen er door een professioneel bedrijf in de grond werd gegraven. Onder de grond liggen veel kabels en leidingen. Hoewel bij machinaal graven eerst de ligging van de kabels wordt bekeken, gaat het regelmatig mis.

School ontruimd

De impact van zo'n gaslek is vaak groot. Zo moest het gebouw van mbo-school de Rooi Pannen aan de Kaakstraat in Eindhoven anderhalve week geleden helemaal worden ontruimd doordat een gasleiding was geraakt bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van glasvezel.

Zo'n duizend leerlingen wachtten op en rond het schoolplein, terwijl de brandweer en netbeheerder Enexis in het gebouw naar de bron van het lek zochten. Ook honderd mensen die zaten te eten in het restaurant van de school moesten halsoverkop naar buiten.