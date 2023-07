Wildgroei aan glasvezelkabels in de grond, straat moet soms drie keer open

In Brabant komen steeds meer glasvezelkabels in de grond te zitten en dat zorgt voor ergernis. Bij inwoners waar de straat soms meerdere keren open moet, en bij gemeenten die het niet lukt om afspraken met de kabelboeren te maken. Gevolg: meerdere, identieke kabels naast elkaar. In Breda willen ze meer bevoegdheden van Den Haag: “De vrije markt gaat voor winst in plaats van samenwerking.”

Voor supersnel internet via glasvezel zijn twee partijen nodig: het bedrijf dat de kabel neerlegt en degene die het abonnement afhandelt. Dat hoeft niet dezelfde partij te zijn, kabels kunnen ‘verhuurd’ worden aan meerdere providers. Maar de meeste bedrijven willen per se hun eigen kabel, waardoor er op sommige plekken in de provincie meerdere glasvezelkabels naast elkaar in de grond zitten. Met alle ongemakken van dien want dan moet de straat dus telkens open.

Dubbele kabels

Het probleem wordt de komende tijd groter. Inmiddels zijn in Brabant meer dan 20 verschillende bedrijven actief, en staan er voor de komende maanden overal in de provincie werkzaamheden gepland. Ook op plekken waar al een kabel ligt.

In Den Bosch zijn op dit moment al negen verschillende aanbieders actief, in Meierijstad zijn dat er zeven. Waalwijk en Maashorst hebben te maken met zes verschillende partijen. In Woensdrecht liggen in meerdere straten de kabels van drie bedrijven naast elkaar, binnenkort gaat ook in Moerdijk de straat al voor de derde keer open.

Weigeren mag niet

Bewoners en gemeenten kunnen er niks tegen doen. Wethouder Jeroen Bruijns van Breda (twee aanbieders actief, twee lopende aanvragen) is blij met het snelle internet dat glasvezel brengt, maar ziet de bui al hangen: “We hebben tot nu toe kunnen voorkomen dat de straat meerdere keren open moet, maar als zich morgen een glasvezelbedrijf meldt die ook een kabel wil leggen, kunnen we niet weigeren. De markt gaat voor eigen winst en niet voor samenwerking”.

Bruijns zou het fijn vinden als hij meer bevoegdheden van Den Haag zou krijgen. Om dubbele kabels te voorkomen, maar ook omdat bedrijven soms onzorgvuldig te werk gaan met scheve stoeptegels tot gevolg. Hij legde de werkzaamheden al eens stil vanwege overlast. Bruijns: “Mensen met een rolstoel konden niet meer bij hun huis komen, mijn mailbox ontplofte met klachten.” Stevigere afspraken met bedrijven zijn volgens hem nodig: “De vrije markt heeft een marktmeester nodig.”

Probleem speelt overal

Dit gevoel leeft op meerdere plekken in de provincie. In Heusden moest de straat al twee keer open, dat leidde tot zoveel vragen dat er een uitleg op de gemeentesite is geplaatst: ‘Veel mensen vragen waarom er nog een aanbieder van glasvezel komt en of er nog meer aanbieders komen. De glasvezelmarkt is een open markt waar de gemeente geen invloed op mag uitoefenen’, zo staat er te lezen.

Vrijwel alle gemeenten die Omroep Brabant sprak uitten hun frustratie over de onwil van bedrijven om samen op te trekken. ‘We hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt’ is een vaak voorkomende reactie. “Aanbieders willen elkaars netwerk vaak pertinent niet gebruiken”, aldus de gemeente Moerdijk. Of dit snel gaat veranderen is de vraag. Wethouder Bruijns: “Er lopen gesprekken met andere overheden, maar vooralsnog zie ik dit niet snel veranderen.”

Omroep Brabant doet onderzoek naar (de aanleg van) glasvezel in onze provincie. Wil je reageren of heb je een tip? Mail onze onderzoeksredactie.

LEES OOK: Woonwagenkamp wacht al half jaar op glasvezel door onbereikbaarheid KPN