Stille tocht en fakkels voor doodgestoken Dustin: 'Was een lieve jongen'

Familie, vrienden en kennissen van de doodgestoken zestienjarige Dustin hebben woensdagavond een stille tocht gehouden. De tocht begon om zeven uur vanuit de fietsenstalling bij de bibliotheek in Helmond, de plek waar de steekpartij had plaatsgevonden. Vandaaruit voerde de tocht naar het De Watermolenwal. Daar werden bloemen neergelegd. Aan de stille tocht namen zo'n honderdvijftig mensen deel.

Chantel en haar dochter Shania van Sundert vonden de twee minuten stilte indrukwekkend. Shania was goed bevriend met Dustin. "Dit heeft hij niet verdiend. Het was een behulpzame jongen die vaak met mij naar huis fietste. Hij wilde niet dat meisjes alleen naar huis moesten fietsen. Het was een lieve jongen", vertelt ze.

"Het was zinloos geweld", zegt Chantal van Neerven, een van de organisatoren, voorafgaande aan de tocht. Ook de vader, moeder en twee zussen van Dustin liepen met de tocht mee. De plek waar de steekpartij plaatsvond, veranderde in korte tijd in een bloemenzee. Enkele deelnemers aan de tocht staken zelfs fakkels aan.

Chantal vond de tocht een fraai eerbetoon aan Dustin. "Het was fantastisch, zoveel mensen hadden we niet verwacht. Maar het was ook heel erg emotioneel. Zijn ouders waren erg verdrietig, maar vonden ook fijn dat er een stille tocht was. Ze hebben ons bedankt voor de tocht. Het was een mooi afscheid."

Bekenden van elkaar

De steekpartij gebeurde dinsdag rond middernacht op De Watermolenwal in Helmond. Daar zou een ruzie aan vooraf zijn gegaan. De 16-jarige Dustin raakte zwaargewond en is woensdagochtend aan zijn verwondingen overleden. Een twintigjarige Helmonder is aangehouden. Beiden zijn bekenden van elkaar.

De twintigjarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. Waar de ruzie over ging is niet duidelijk.

Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, hij overleed woensdagochtend in het ziekenhuis: