Stille tocht voor doodgestoken Dustin (16): 'Dit is zinloos geweld'

Vrienden en kennissen van de doodgestoken zestienjarige Dustin houden woensdagavond een stille tocht. De tocht begint om zeven uur vanuit de fietsenstalling bij de bibliotheek in Helmond, de plek waar de steekpartij heeft plaatsgevonden. Vandaaruit voert de tocht naar het De Watermolenwal. Daar worden bloemen neergelegd.

"Het was zinloos geweld", zegt Chantal van Neerven, een van de organisatoren van de stille tocht. "De vader van Dustin loopt ook mee." Chantel en haar dochter Shania van Sundert vragen de deelnemers aan de stille tocht een bloem mee te nemen. "We willen de ouders van Dustin een hart onder de riem steken en veel sterkte wensen voor de komende periode. Er worden veel mensen verwacht bij de stille tocht", zegt Chantal.

Haar dochter Shania was bevriend met het slachtoffer. "Dit verdient hij niet. Het is een behulpzame jongen die vaak met mij naar huis fietste. Hij wilde niet dat meisjes alleen naar huis moesten fietsen. Het was een lieve jongen", vertelt ze huilend. Op de plek van de steekpartij zullen bloemen worden neergelegd. "Ook willen we twee minuten stilte houden om aan Dustin te denken."

Bekenden van elkaar

De steekpartij gebeurde dinsdag rond middernacht op De Watermolenwal in Helmond. Daar zou een ruzie aan vooraf zijn gegaan. De 16-jarige Dustin raakte zwaargewond en is woensdagochtend aan zijn verwondingen overleden. Een twintigjarige Helmonder is aangehouden. Beiden zijn bekenden van elkaar.

De twintigjarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. Waar de ruzie over ging is niet duidelijk.

Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, hij overleed woensdagochtend in het ziekenhuis: